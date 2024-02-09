Сильный буран в Астане: водителям и пешеходам напомнили про ПДД

В Астане в связи с сильным бураном полицейские обратились к жителям и гостям столицы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, Департамент полиции Астаны усилил маршруты патрулирования вблизи образовательных учреждений и мест массового скопления людей, привлечены дополнительные силы. Причина – неблагоприятные погодные условия.

Полицейские призывают водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.

"Водителям необходимо быть максимально внимательными и бдительными во время движения, строго соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования, а также избегать резких торможений. Просим пешеходов переходить дорогу только в установленных местах". Пресс-служба ДП Астаны

Стражи порядка напомнили водителям про снижение скорости движения при переезде пешеходных полос, а также попросили быть предельно внимательными возле школ и образовательных учреждений.

"Напоминаем, что при нарушении правил дорожного движения существует ответственность в соответствии с действующим законодательством". Пресс-служба ДП Астаны

8 февраля 2024 года в Астане разбушевалась непогода – метель и сильный ветер с порывами до 28 м/с. Сообщалось, что столичные коммунальщики ведут бесперебойную круглосуточную работу, школьников отправили на "дистанционку". А в столичном ДЧС напомнили жителям и гостям мегаполиса, что делать в сильный буран.

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В связи с разбушевавшейся непогодой к жителям и гостям столицы обратился аким Астаны Женис Касымбек.