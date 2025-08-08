Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие выходные

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 9, 10 и 11 августа 2025 года по стране, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, в ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на северо-западе, востоке, в центре республики ожидаются сильные дожди с возможным выпадением града.

"Лишь на юге, юго-востоке Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в южных регионах сохраняется сильная жара до 36-41 градусов, на юго-востоке до 32-39 градусов.

На западе Казахстана ожидается понижение температур: ночью до 12-23 тепла, днем до 25-37 тепла. На остальной территории Казахстана ожидается постепенное повышение температур.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 8, 9 и 10 августа.

