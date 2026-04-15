События

День настал – в аэропорту Астаны обратились к пассажирам с просьбами

Фото: Zakon.kz
В аэропорту Астаны с 15 апреля 2026 года начались ремонтные работы. В связи с этим появилось обращение к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Пассажиров просят прибывать в аэропорт заранее. Не менее чем за два часа по внутренним рейсам и не менее чем за три часа – по международным.

"Чтобы не задерживать других пассажиров при прохождении досмотра, просим заранее, еще перед выездом из дома, проверить содержимое ручной клади и багажа и ознакомиться со списком запрещенных предметов", – просят пассажиров.

К запрещенным предметам относятся:

  • жидкости;
  • острые и режущие предметы;
  • иные вещи, не соответствующие требованиям безопасности.

Эти меры позволят избежать скопления в зонах регистрации и предполетного досмотра.

"При необходимости вы можете обратиться к сотрудникам в терминале. Благодарим за понимание!" – заключили в аэропорту.

Как сообщалось ранее, с 15 апреля по 31 мая 2026 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев взлетно-посадочная полоса будет закрыта ежедневно с 10 до 18 часов в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Аэропорт Астаны обратился с просьбой к пассажирам
20:04, 09 февраля 2024
Аэропорт Астаны обратился с просьбой к пассажирам
Аэропорт Алматы обратился к пассажирам с важной просьбой
16:11, 29 декабря 2025
Аэропорт Алматы обратился к пассажирам с важной просьбой
Аэропорт Астаны обратился с важным предупреждением к пассажирам
13:57, 06 января 2026
Аэропорт Астаны обратился с важным предупреждением к пассажирам
Последние
Популярные
Читайте также
Юный узбекский футболист присоединится к Дастану Сатпаеву в "Челси"
10:37, Сегодня
Юный узбекский футболист присоединится к Дастану Сатпаеву в "Челси"
Европейские эксперты определили казахстанские клубы с наибольшими шансами в еврокубках
10:18, Сегодня
Европейские эксперты определили казахстанские клубы с наибольшими шансами в еврокубках
Главная соперница Рыбакиной в WTA-туре рассказала о своём характере
10:06, Сегодня
Главная соперница Рыбакиной в WTA-туре рассказала о своём характере
Экс-легионер "Кайрата" дал совет уходящему в "Челси" Дастану Сатпаеву
09:39, Сегодня
Экс-легионер "Кайрата" дал совет уходящему в "Челси" Дастану Сатпаеву
