День настал – в аэропорту Астаны обратились к пассажирам с просьбами

В аэропорту Астаны с 15 апреля 2026 года начались ремонтные работы. В связи с этим появилось обращение к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Пассажиров просят прибывать в аэропорт заранее. Не менее чем за два часа по внутренним рейсам и не менее чем за три часа – по международным.

"Чтобы не задерживать других пассажиров при прохождении досмотра, просим заранее, еще перед выездом из дома, проверить содержимое ручной клади и багажа и ознакомиться со списком запрещенных предметов", – просят пассажиров.

К запрещенным предметам относятся:

жидкости;

острые и режущие предметы;

иные вещи, не соответствующие требованиям безопасности.

Эти меры позволят избежать скопления в зонах регистрации и предполетного досмотра.

"При необходимости вы можете обратиться к сотрудникам в терминале. Благодарим за понимание!" – заключили в аэропорту.

Как сообщалось ранее, с 15 апреля по 31 мая 2026 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев взлетно-посадочная полоса будет закрыта ежедневно с 10 до 18 часов в связи с проведением плановых ремонтных работ.