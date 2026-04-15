День настал – в аэропорту Астаны обратились к пассажирам с просьбами
В аэропорту Астаны с 15 апреля 2026 года начались ремонтные работы. В связи с этим появилось обращение к пассажирам, сообщает Zakon.kz.
Пассажиров просят прибывать в аэропорт заранее. Не менее чем за два часа по внутренним рейсам и не менее чем за три часа – по международным.
"Чтобы не задерживать других пассажиров при прохождении досмотра, просим заранее, еще перед выездом из дома, проверить содержимое ручной клади и багажа и ознакомиться со списком запрещенных предметов", – просят пассажиров.
К запрещенным предметам относятся:
- жидкости;
- острые и режущие предметы;
- иные вещи, не соответствующие требованиям безопасности.
Эти меры позволят избежать скопления в зонах регистрации и предполетного досмотра.
"При необходимости вы можете обратиться к сотрудникам в терминале. Благодарим за понимание!" – заключили в аэропорту.
Как сообщалось ранее, с 15 апреля по 31 мая 2026 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев взлетно-посадочная полоса будет закрыта ежедневно с 10 до 18 часов в связи с проведением плановых ремонтных работ.
Читайте также
