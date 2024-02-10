Эксперты представили предложения по улучшению пенсионной системы в Казахстане

Эксперты финансовой сферы представили предложения по совершенствованию пенсионной системы Казахстана на встрече с вице-премьером РК Тамарой Дуйсеновой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства 10 февраля, от имени экспертной группы предложения по улучшению пенсионной системы высказал председатель правления общественного социального фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев.

Болат Жамишев отметил, что пенсионная система Казахстана считается одной из передовых в части устойчивости и прозрачности. Но ее можно улучшить. Глава фонда передал Тамаре Дуйсеновой предложения экспертов по вопросам определения базовой пенсии, отчислений со стороны работодателей, эффективности накоплений самозанятых граждан. Также он высказал мнения специалистов об управлении активами и повышении доходности вкладов.



"Тамара Дуйсенова поблагодарила экспертов и призвала к дальнейшей совместной работе по совершенствованию пенсионной системы. Вице-премьер отметила, что к процессу рассмотрения и внедрения лучших подходов присоединятся все заинтересованные госорганы", – сообщили в пресс-службе правительства.