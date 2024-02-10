Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аким ВКО Ермек Кошербаев: Главная задача – улучшение жизни населения

Ермек Кошербаев Фото: пресс-центр ВКО
В областном акимате обсудили реализацию задач, поставленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в ходе расширенного заседания правительства РК.

Аким области Ермек Кошербаев поручил провести анализ бюджета и его актуализацию с упором на стратегические проекты, которые могут дать перспективу для экономического роста и мультипликативный эффект. И именно такие проекты необходимо поддерживать и в то же время отслеживать целевое расходование выделенных средств. Как отметил глава региона, мы знаем много примеров, когда предприятия получали колоссальную поддержку от государства, а в итоге сейчас не работают.

Для устойчивого роста экономики и динамичного развития в регионе нужно создать благоприятный климат и среду для инвесторов. Ермек Кошербаев поручил создать информационную базу, разработать "Карту инвестора", где будет подробно расписан путь каждого проекта, который может "прийти" в регион. Кроме того, важно исключить все бюрократические и иные препятствия и проволочки, которые сегодня мешают инвесторам реализовывать свои идеи. В регионе будет создан специальный штаб, который возглавит первый заместитель акима области Нурымбет Сактаганов.

В агросекторе акцент сделать на глубокую переработку продукции, кооперацию мелких сельхозформирований. Одним из ключевых направлений может стать пчеловодство, поскольку Восточный Казахстан производит 70 процентов меда в стране, а производство новых видов медовой продукции позволит расширить экспортные рынки, увеличить добавленную стоимость, создать новые рабочие места. Такая же ситуация складывается и в молочной отрасли.

Глава региона в ходе совещания поручил Управлению строительства, энергетики и ЖКХ составить детальный план восстановления инженерно-коммунальной инфраструктуры региона. Износ тепловых сетей на сегодняшний день составляет 60,7 процента, и это может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому нужно расставить приоритеты, определить, в каком объеме и где нужно ремонтировать и реконструировать сети в первую очередь. Параллельно с этим акимы городов и районов должны на основе обратной связи вести постоянную работу по благоустройству и озеленению населенных пунктов.

Что касается социальной сферы, то глава региона подчеркнул, что поддержку обязательно найдут те проекты, которые направлены на улучшение жизни лиц с инвалидностью, детей с особенными потребностями, многодетных и малообеспеченных семей. В сфере медицины необходимо ликвидировать очереди в поликлиниках и разработать алгоритм для пациентов, как действовать, в тех или иных ситуациях.

По итогам совещания аким области Ермек Кошербаев поручил в течение месяца принять меры по реализации задач, поставленных президентом страны.

Читайте также

приют
В Актобе закрывается приют: волонтеры обратились к горожанам с просьбой помочь
Родителей детей-инвалидов незаконно заставляли платить налоги в СКО
Родителей детей-инвалидов незаконно заставляли платить налоги в СКО
Дорожники начали готовиться к паводкам в Атырауской области и ЗКО
Дорожники начали готовиться к паводкам в Атырауской области и ЗКО
Айсулу Омарова
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Выплату 100 тысяч тенге от имени Минфина пообещали казахстанцам мошенники
"Выплату 100 тысяч тенге от Минфина" пообещали казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в 270 км от Алматы
Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в 270 км от Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: