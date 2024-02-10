Аким ВКО Ермек Кошербаев: Главная задача – улучшение жизни населения

В областном акимате обсудили реализацию задач, поставленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в ходе расширенного заседания правительства РК.

Аким области Ермек Кошербаев поручил провести анализ бюджета и его актуализацию с упором на стратегические проекты, которые могут дать перспективу для экономического роста и мультипликативный эффект. И именно такие проекты необходимо поддерживать и в то же время отслеживать целевое расходование выделенных средств. Как отметил глава региона, мы знаем много примеров, когда предприятия получали колоссальную поддержку от государства, а в итоге сейчас не работают.

Для устойчивого роста экономики и динамичного развития в регионе нужно создать благоприятный климат и среду для инвесторов. Ермек Кошербаев поручил создать информационную базу, разработать "Карту инвестора", где будет подробно расписан путь каждого проекта, который может "прийти" в регион. Кроме того, важно исключить все бюрократические и иные препятствия и проволочки, которые сегодня мешают инвесторам реализовывать свои идеи. В регионе будет создан специальный штаб, который возглавит первый заместитель акима области Нурымбет Сактаганов.

В агросекторе акцент сделать на глубокую переработку продукции, кооперацию мелких сельхозформирований. Одним из ключевых направлений может стать пчеловодство, поскольку Восточный Казахстан производит 70 процентов меда в стране, а производство новых видов медовой продукции позволит расширить экспортные рынки, увеличить добавленную стоимость, создать новые рабочие места. Такая же ситуация складывается и в молочной отрасли.

Глава региона в ходе совещания поручил Управлению строительства, энергетики и ЖКХ составить детальный план восстановления инженерно-коммунальной инфраструктуры региона. Износ тепловых сетей на сегодняшний день составляет 60,7 процента, и это может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому нужно расставить приоритеты, определить, в каком объеме и где нужно ремонтировать и реконструировать сети в первую очередь. Параллельно с этим акимы городов и районов должны на основе обратной связи вести постоянную работу по благоустройству и озеленению населенных пунктов.

Что касается социальной сферы, то глава региона подчеркнул, что поддержку обязательно найдут те проекты, которые направлены на улучшение жизни лиц с инвалидностью, детей с особенными потребностями, многодетных и малообеспеченных семей. В сфере медицины необходимо ликвидировать очереди в поликлиниках и разработать алгоритм для пациентов, как действовать, в тех или иных ситуациях.

По итогам совещания аким области Ермек Кошербаев поручил в течение месяца принять меры по реализации задач, поставленных президентом страны.