Сквозь снежный шторм: МЧС показало кадры работы спасателей в Актюбинской области

Спасатели из воинской части 20982 МЧС РК вручную откапывают из-под снега автомобили в Актюбинской области, где уже несколько дней бушует сильный буран, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 10 февраля, личный состав воинской части 20982 министерства бросили на ликвидацию последствий бурана в Актюбинской области. Спасателям из-за крайне сложных погодных условий приходится вручную откапывать из-под снега автомобили, которые водители оставили на трассе.

"Проведены работы по спасению и эвакуации людей, буксировке техники, транспортировке специалистов для восстановления линий электропередач", – сообщили в пресс-службе.

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Воинская часть опубликовала видео, на котором запечатлела работу спасателей. Сотрудникам МЧС приходится трудиться в тяжелейших условиях, вручную вызволяя автомобили из снежного плена при порывистом ветре и снегопаде. Казахстанцы, которым спасатели помогли выбраться с заснеженных трасс в безопасные места и пункты обогрева, искренне благодарят сотрудников МЧС за их самоотверженную работу.

Ранее сообщалось, что участок трассы "Самара – Шымкент" в Актюбинской области не могут расчистить уже неделю из-за большого количества оставленных на дороге фур.

