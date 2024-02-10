Заснеженную трассу в Актюбинской области не могут расчистить уже неделю

Участок трассы "Самара – Шымкент" в Актюбинской области продолжают очищать от снежных заносов. Работы продолжаются с 4 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе компании "Казавтожол" утром 10 февраля, в Актюбинской области по-прежнему идут работы по расчистке трассы "Самара – Шымкент". Дорогу в регионе, где бушует сильный буран, расчищают уже почти неделю.

Работы начались 4 февраля. Сейчас на заснеженном участке работают 28 единиц техники, в том числе из соседних регионов. Дорожники трудятся круглосуточно, но их работу усложняет то, что на трассе остаются оставленные водителями автомобили – в основном грузовики, которые тяжело эвакуировать.

Дорожные службы уже вывезли с занесенного снегом участка более 200 машин. Чтобы вызволить из огромных сугробов оставшиеся на трассе большегрузы, используют бульдозеры, но даже с их помощью на вывоз одной фуры уходит около 40 минут.

"Как только обеспечим безопасный проезд, откроем движение – в первую очередь для легковых автомобилей", – пообещал директор Актюбинского областного филиала АО НК "Казавтожол" Айбол Данагул.

Участок трассы "Самара – Шымкент" в Актюбинской области полностью перекрыт из-за сильной метели с 8 февраля. Из-за непогоды на этом участке застряли около тысячи пассажиров и сотни автомобилей.

