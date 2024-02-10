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Военную технику применили для спасения застрявших на трассе людей в Актюбинской области

Военную технику применили для спасения застрявших на трассе людей в Актюбинской области Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Военных и армейскую технику привлекли для спасения людей, застрявших на заснеженной трассе во время бурана в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РК 10 февраля, военнослужащие войсковой части 30238 регионального командования "Запад" ВС РК пришли на помощь людям, застрявшим на трассе в Актюбинской области из-за сильной метели.

Чтобы спасти автомобилистов и пассажиров автобусов, собрали специальную эвакуационную группу и применили военную технику – многоцелевой легкобронированный тягач на гусеничном ходу.

"В связи с ухудшением погодных условий в нашей части развернута оперативная группа по отслеживанию и мониторингу ситуации в регионе. Работаем совместно со службами спасения и сотрудниками дорожной полиции региона. Людей доставляем в населенные пункты, где им оказывают необходимую помощь", – рассказал командир войсковой части 30238 подполковник Сергей Бибулатов.

В 20 километрах от села Акжар в Хромтауском районе военные вытащили из снежного заноса два вахтовых автобуса и передали продукты водителям фур, которые не могут покинуть свои машины. Автомобилистов и пассажиров доставляют на военной технике в поселок, где их временно размещают в школе.

"Погодные условия постепенно улучшаются, ветер стихает, видимость становится лучше. Поэтому после расчистки дорог от снежных заносов эвакуационная группа планирует вернуться в пункт постоянной дислокации", – сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ранее МЧС РК поделилось видео, на котором показало, в каких суровых условиях приходится работать спасателям в Актюбинской области.

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