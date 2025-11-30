Более 30 иностранцев застряли на трассе в Кызылординской области

Автобус с 34 иностранцами застрял на трассе в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, 30 ноября 2025 года на пульт 112 поступило сообщение о том, что на 73-м километре автодороги "Карабутак–Кызылорда–Шымкент", что находится в Аральском районе Кызылординской области, сломался автобус с иностранными гражданами.

В транспортном средстве находились 34 человека. Пассажиры следовали из России в Сарыагаш (Туркестанская область).

"На место происшествия были направлены спасатели МЧС. Они эвакуировали 34 человека в пункт обогрева, расположенный вблизи города Аральск", – рассказали в МЧС.

