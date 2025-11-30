#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
512.53
592.43
6.53
События

Более 30 иностранцев застряли на трассе в Кызылординской области

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 13:12 Фото: МЧС РК
Автобус с 34 иностранцами застрял на трассе в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, 30 ноября 2025 года на пульт 112 поступило сообщение о том, что на 73-м километре автодороги "Карабутак–Кызылорда–Шымкент", что находится в Аральском районе Кызылординской области, сломался автобус с иностранными гражданами.

В транспортном средстве находились 34 человека. Пассажиры следовали из России в Сарыагаш (Туркестанская область).

"На место происшествия были направлены спасатели МЧС. Они эвакуировали 34 человека в пункт обогрева, расположенный вблизи города Аральск", – рассказали в МЧС.

20 ноября нефтевоз полыхнул на трассе в Кызылординской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Улытауской области автобус с пассажирами застрял на трассе
19:41, 08 января 2023
В Улытауской области автобус с пассажирами застрял на трассе
В Акмолинской области рыбаки застряли на трассе
18:32, 05 февраля 2023
В Акмолинской области рыбаки застряли на трассе
В Карагандинской области на трассах застряли более 200 машин
18:26, 03 января 2023
В Карагандинской области на трассах застряли более 200 машин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: