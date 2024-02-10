Жителей Актау возмутила уборка воды у обочины
Фото: freepik
В Актау местные жители возмутились, увидев, как коммунальщики убирают воду с обочины дороги, используя совки, сообщает Zakon.kz.
Горожане задавались вопросом – "неужели власти не могут задействовать спецтехнику?".
Инцидент прокомментировали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог, пишет Lada.
Чиновники объяснили, что из-за небольшого объема воды, накопленной на данной территории, откачка специальным устройством, в данном случае мотопомпой, невозможна. Рабочие были вынуждены очищать дороги города таким способом.
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