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Законодательство РК

Жителей Актау возмутила уборка воды у обочины

вода у тротуара Фото: freepik
В Актау местные жители возмутились, увидев, как коммунальщики убирают воду с обочины дороги, используя совки, сообщает Zakon.kz.

Горожане задавались вопросом – "неужели власти не могут задействовать спецтехнику?".

Инцидент прокомментировали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог, пишет Lada.


Чиновники объяснили, что из-за небольшого объема воды, накопленной на данной территории, откачка специальным устройством, в данном случае мотопомпой, невозможна. Рабочие были вынуждены очищать дороги города таким способом.

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Мухит Турсынали
Актау Мангистауская область
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