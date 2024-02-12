Почти 600 сайтов по продаже наркотиков заблокировали полицейские Алматы

Благодаря активной работе алматинской полиции и помощи неравнодушных граждан в 2023 году удалось заблокировать почти 600 онлайн-ресурсов по торговле наркотиками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 12 февраля, алматинская полиция подвела итоги борьбы с распространением наркотиков за 2023 год. В департаменте подчеркнули, что борцы с наркопреступностью в минувшем году провели 420 профилактических мероприятий.

"Благодаря активности граждан, волонтеров улучшилась совместная работа по оказанию помощи в изобличении закладчиков, обнаружении и закрашивании граффити-надписей, содержащих информацию о распространении наркотических средств. Всего в прошлом году выявили и закрасили около 8540 граффити-рисунков. Восемь человек привлечены к уголовной ответственности за нанесение этих рисунков. Кроме того, сотрудниками нашего подразделения на блокировку направлены сведения по 597 сайтам с запрещенным контентом", – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Помимо этого, полиция обратила внимание на пять интернет-магазинов по торговле запрещенными веществами.

О том, какие схемы используют наркодилеры, чтобы пополнять "клиентские базы", можно подробнее узнать в этом материале.