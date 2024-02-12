Алматинка отсудила у авиакомпании миллион тенге за потерянное инвалидное кресло

Жительница Алматы сумела отстоять в суде право на компенсацию материального и морального вреда после того, как авиакомпания потеряла ее инвалидное кресло во время рейса в Бангкок, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда 12 февраля, суд рассмотрел иск женщины с ограниченными возможностями здоровья, которая из-за ошибки авиакомпании неделю провела в гостиничном номере без инвалидного кресла.

Женщина с инвалидностью II группы, не способная самостоятельно передвигаться из-за серьезной болезни, летела авиарейсом из Алматы в Бангкок. В Таиланде ей должны были провести комплекс лечебных, реабилитационных и прочих необходимых процедур. Перед вылетом наземные службы аэропорта убедили женщину сдать инвалидное кресло в багаж, пообещав, что его вернут после приземления.

Но в аэропорту Бангкока алматинка выяснила, что ее инвалидное кресло в Таиланд так и не прилетело. Женщине пришлось целую неделю провести в гостиничном номере без возможности передвигаться – ей оставалось полагаться только на помощь милосердных людей. Авиаперевозчик не пошел ей навстречу в урегулировании спора и бездействовал, поэтому в итоге женщине пришлось купить новое инвалидное кресло в военном госпитале.

Вернувшись домой, алматинка подала против авиакомпании судебный иск, требуя возместить материальный ущерб и моральный вред. Суд первой инстанции удовлетворил ее требования, взыскав с перевозчика миллион тенге морального ущерба, но не стал компенсировать стоимость самого кресла. Авиакомпания обжаловала решение.

"Алматинский горсуд, рассмотрев дело, указал на обязанность перевозчика доставить груз в пункт назначения и обеспечить его сохранность с момента принятия к перевозке и до выдачи получателю. Согласно нормам Закона о защите прав потребителей, потребители имеют право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги)", – указали в суде.

Суд подчеркнул, что женщина перенесла сильнейший стресс из-за того, что в течение целой недели была лишена единственного средства передвижения и не могла даже покинуть гостиничный номер, находясь в незнакомой стране. Поэтому решение о выплате компенсации оставили в силе.

Ранее сообщалось, что в Астане мужчине удалось отсудить компенсацию морального вреда за отказ в визе.