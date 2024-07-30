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В Актобе сотрудник шахты отсудил у работодателя 5 млн тенге компенсации за полученную инвалидность

В Актобе сотрудник шахты отсудил у работодателя 5 млн тенге компенсации за полученнуе инвалидность, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 18:13 Фото: rawpixel
В Актобе работник шахты обратился с иском в суд в отношении работодателя и взыскал с него компенсацию морального вреда за полученные травмы и полученную инвалидность из-за несчастного случая на производстве, сообщает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, мужчина работал на шахте в должности крепильщика с 2022 года. Во время работы на смене на него упала горная масса путем естественного отслоения от забоя, отчего он потерял сознание.

В результате несчастного случая работник получил тяжелые травмы, перенес операцию и ему присвоена инвалидность ІІІ группы.

Актом о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью установлена степень вины работодателя 80% и 50% утрата работоспособности истца.

"Суд принял во внимание причинение истцу в результате несчастного случая существенного вреда здоровью и с учетом тяжести полученных травм, предстоящей операции и курсов реабилитации по восстановлению утраченного здоровья удовлетворил требование истца в полном объеме", - говорится в сообщении областного суда.

В итоге с работодателя в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге.

Решение суда вступило в законную силу.

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