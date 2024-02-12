Крупнейший в Центральной Азии чемпионат по робототехнике пройдет в Казахстане

В Астане 23-25 февраля 2024 года пройдет официальный чемпионат Central Asia FIRST Championship. Об этом рассказали в Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в нем примут участие более 3000 школьников из 10-ти стран мира, в числе которых Гонконг, ОАЭ, Турция и другие. Казахстан представят 200 команд, получившие квоты в ходе отборочных чемпионатов.

"Чемпионат по робототехнике такого масштаба пройдет в Казахстане впервые. В прошлом году в чемпионате участвовали порядка 1200 учеников, в этом году планка почти в 2,5 раза выше. Мы пригласили международные сильные команды, чтобы наши дети, не имевшие опыт международных чемпионатов, почувствовали конкуренцию с сильнейшими странами", – поделился со-основатель Фонда USTEM Foundation Нурдаулет Досмагамбет.

Школьники будут соревноваться по трем основным возрастным категориям:

FLL Explore (6-10 лет),

FLL Challenge (10-16 лет),

FIRST Tech Challenge (12-18 лет).

Помимо игры роботов, чемпионат включает в себя конкурс инновационных проектов и судейские сессии.

Победители Central Asia FIRST Championship получат ценные призы, лицензии на участие в международных соревнованиях и гранты в казахстанские и зарубежные вузы.

11 октября 2023 года стало известно, что казахстанские школьники стали чемпионами мира по робототехнике.