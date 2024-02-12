Замакима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области

Заместитель акима Зерендинского района Акмолинской области получил 15 суток ареста за езду в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

"Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении заместителя акима Зерендинского района Акмолинской области "Б." по ч.1 ст.608 Кодекса об административных правонарушениях (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения)", – говорится в сообщении Специализированного суда по административным правонарушениям города Кокшетау.

Отмечается, что судом установлено, что чиновник в состоянии алкогольного опьянения средней степени управлял автомашиной и был остановлен сотрудниками полиции.

Постановлением суда ему назначен административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет.

"Кроме того, в целях принятия мер, суд вынес частное постановление в адрес акима области, которым довел до сведения о допущении подчиненными правонарушения. Судебные акты не вступили в законную силу", – заключается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Семее лишенный прав 59-летний водитель сел пьяным за руль и совершил ДТП. Ему грозит до шести лет лишения свободы и пожизненное лишение права управления транспортным средством.



