Замакима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области
"Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении заместителя акима Зерендинского района Акмолинской области "Б." по ч.1 ст.608 Кодекса об административных правонарушениях (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения)", – говорится в сообщении Специализированного суда по административным правонарушениям города Кокшетау.
Отмечается, что судом установлено, что чиновник в состоянии алкогольного опьянения средней степени управлял автомашиной и был остановлен сотрудниками полиции.
Постановлением суда ему назначен административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет.
"Кроме того, в целях принятия мер, суд вынес частное постановление в адрес акима области, которым довел до сведения о допущении подчиненными правонарушения. Судебные акты не вступили в законную силу", – заключается в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что в Семее лишенный прав 59-летний водитель сел пьяным за руль и совершил ДТП. Ему грозит до шести лет лишения свободы и пожизненное лишение права управления транспортным средством.