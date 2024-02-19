Акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области

Зерендинский районный суд признал акима Викторовского сельского округа Зердинского района Виктора Рукавишникова виновным в езде в пьяном виде, его арестовали на 15 суток, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе суда, также акима лишили права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Суд установил, что 17 февраля аким Викторовского сельского округа Зердинского района управлял автомобилем Nissan Almera в состоянии алкогольного опьянения. Доказательство суду предоставили сотрудники полиции, которые остановили акима и попросили его пройти тест на алкоголь. Алкотестер показал, что тот находится в алкогольном опьянении легкой степени.

"Срок отбывания взыскания в виде административного ареста исчислять с 11 часов 20 минут 19 февраля 2024 года в ИВС ОП Зерендинского района Акмолинской области. Жалоба, апелляционное ходатайство прокурора на постановление суда могут быть поданы в течение 10 суток со дня вручения постановления в судебную коллегию по уголовным делам Акмолинского областного суда через Зерендинский районный суд", – говорится в сообщении.

Отметим, что 12 февраля его заместителя тоже арестовали за езду в пьяном виде.