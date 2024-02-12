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МЧС: Угрозы подтоплений дворовых участков в Абайской области нет

паводки в Абайской области Фото: МЧС РК
128 кубометров воды выкачали из подтопленных дворовых участков в Абайской области. В МЧС отметили, что на данный момент угрозы подтоплений нет, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, работы по откачке воды из дворовых участков в Абайской области завершены.

"Всего было откачано 128 кубометров воды. Силами ДЧС и местных исполнительных органов проводились работы по очистке арыка от ледяных заторов. В связи с понижением температуры наружного воздуха до -10°C приток воды прекратился. Угрозы подтопления нет", – сообщили в МЧС.

Однако ДЧС, МИО и сотрудники "Казселезащиты" продолжают мониторить местность при помощи беспилотного летательного аппарата. 

11 февраля из-за обильного таяния снега на горных склонах подтопило пять дворовых участков в зимовке "Кок Кемер" и семь дворовых участков в селе Кызыл-Кесик района Аксуат Абайской области. 

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