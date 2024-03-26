В Аягозе Абайской области талые воды подтопили дворовые участки

В МЧС РК сообщили, что в городе Аягоз произошел, перелив воды через русло реки Аягоз. В результате подтоплено 5 дворовых участков. Сейчас талые воды активно откачивают, сообщает Zakon.kz

"Силами МИО в количестве 12 человек и 4 ед. техники проводятся обвалование, а также работы по возведению и укреплению берега реки. Подтопленных жилых домов не имеется", - говорится в сообщении ведомства.





Для откачки талых вод из дворовых участков на месте работают силы и средства ДЧС области Абай в количестве 7 человек, 2 единицы техники и 3 мотопомп.

Ранее сообщалось, что в Уральске из-за переполненных талыми водами коллекторов отключили воду.