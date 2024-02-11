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Законодательство РК

Дворовые участки затопило в Абайской области из-за обильного таяния снега

подтопило дома Фото: Zakon.kz
11 февраля по причине обильного таяния снега из горных склонов, произошло заполнение арыков талыми водами, в результате чего подтопило 5 дворовых участков в зимовке "Кок Кемер" и 7 дворовых участков в селе Кызыл-Кесик района Аксуат Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, проводятся работы по очистке арыка от ледяных заторов и укладке мешкотары с инертным материалом.

"На месте задействованы силы ДЧС области и МИО в количестве более 30 человек, 7 единиц техники и 4 мотопомпы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 12 регионах Казахстана ожидаются резкие паводки.

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