Дворовые участки затопило в Абайской области из-за обильного таяния снега

Фото: Zakon.kz

11 февраля по причине обильного таяния снега из горных склонов, произошло заполнение арыков талыми водами, в результате чего подтопило 5 дворовых участков в зимовке "Кок Кемер" и 7 дворовых участков в селе Кызыл-Кесик района Аксуат Абайской области, сообщает Zakon.kz.

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