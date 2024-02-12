Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Итоги январского ЕНТ: пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов

Итоги январского ЕНТ: пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов Фото: Национальный центр тестирования
Около 134 тысяч человек сдали январское ЕНТ. Из них 76,4% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,5% – на русском, 83 человека – на английском языке, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального центра тестирования, пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл – 137. Всего 72 абитуриента набрали более 130 баллов. 

"Наибольшее количество тестируемых, а именно 18% выбрали комбинацию предметов "Биология-Химия". 17% на ЕНТ сдали предметы "Математика-Физика". Также в топ-3 вошла комбинация "Математика-Информатика", ее сдали 12%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее сдали 149 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам январского ЕНТ-2024 абитуриенты показали наилучший уровень подготовки по предмету "Грамотность чтения", в среднем, доля освоения составляет 78%. Учащиеся, выбравшие "Физику", дали правильные ответы только на 33% вопросов. Самой сложной темой оказалось "Элементы теории относительности". Таким образом, по результатам ЕНТ виден подробный анализ по отдельным темам.

"От всей души поздравляю увлеченных наукой и образованием абитуриентов с окончанием январского ЕНТ-2024! Хочу пожелать вам стать обладателями желаемых профессий. Как говорил Султанмахмут Торайгыров, служите своей нации, будьте ярким солнышком над ее небом", – приводятся в пресс-релизе слова министра науки и высшего образования Саясата Нурбека.

В январском ЕНТ приняло участие 321 абитуриента с особыми образовательными потребностями.

"За период проведения ЕНТ выявлено 157 нарушений правил. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 107 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 50 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не выявлено", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на апелляцию абитуриенты могли подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

В Центре тестирования отметили, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

В январском ЕНТ приняли участие лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Ранее сообщалось, что Национальный центр тестирования реорганизуют в Казахстане.


Читайте также

паводки в Абайской области
МЧС: Угрозы подтоплений дворовых участков в Абайской области нет
Вышка 5G, слабый интернет, Шымкент
"Слабый" интернет: операторов связи оштрафовали на 194 млн тенге в Шымкенте
Диана Абдуллаева
Образование
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: