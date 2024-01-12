Национальный центр тестирования реорганизуют в Казахстане

МНВО подготовило приказ "О реорганизации республиканского государственного казенного предприятия "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Национальный центр тестирования" МНВО РК путем преобразования в установленном законодательством порядке в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр тестирования" МНВО РК со стопроцентным участием государства в уставном капитале", – говорится в документе.

Основным предметом деятельности предприятия определена деятельность в области начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского и дополнительного образования.

Как поясняют в министерстве, в рамках разработанного проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственных юридических лиц" ожидается, что такая форма юридического лица, как казенные предприятия, будет исключена из законодательства.

В этой связи МНЭ предлагает преобразовать имеющиеся казенные предприятия в государственные учреждения.

"Вместе с тем данная форма юридического лица неприемлема для Центра и создаст непреодолимые препятствия для выполнения им социально важных задач в области образования. В соответствии с пунктом 1 статьи 160 Закона "О государственном имуществе" деятельность государственного учреждения финансируется из бюджета уполномоченным органом соответствующей отрасли, если дополнительный источник финансирования не установлен законами РК", – отмечают в МНВО.

Там также поясняют, что из 4,044 млрд тенге, поступаемых в доход Центра, 1,732 млрд тенге, или 43%, поступает из внебюджетных средств за счет оказания платных услуг по проведению ЕНТ, тестирования (вступительного экзамена), в том числе по иностранному языку, в магистратуру и докторантуру, дополнительного тестирования на знание английского языка, КАЗТЕСТ.

Все эти средства полностью идут на оплату расходов, связанных с разработкой тестовых заданий, организацией и проведением вышеназванных мероприятий по всей стране с охватом более чем 300 тысяч индивидуальных тестирований граждан.

Вместе с тем данные услуги как дополнительный источник финансирования Центра не предусмотрены законами Республики Казахстан. В случае реорганизации Центра в государственное учреждение проведение данных мероприятий станет невозможным.

"В связи в выполнением социально важных задач по проведению различных видов тестирования необходимо преобразовать Центр из казенного предприятия в РГП на ПХВ", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 января.