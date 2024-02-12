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Законодательство РК

Антикор задержал главу Международного центра зеленых технологий

Антикор задержал главу Международного центра зеленых технологий Фото: gov.kz
В Астане задержан председатель правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Олжас Агабеков, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердили в Агентстве по противодействию коррупции РК.

По данным некоторых СМИ, его подозревают в хищении средств выделенных на павильон в Дубае на сумму 270 млн тенге.

Ранее сообщалось, что в отношении вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Оширбаева Антикор ведет расследование в связи с выставкой, которая прошла в Дубае.

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