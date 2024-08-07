За многомиллионные хищения и взятку осудили экс-главу Международного центра зеленых технологий

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 7 августа на брифинге рассказал, что оглашен приговор в отношении бывшего председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Олжаса Агабекова, сообщает Zakon.kz.

Спикер рассказал, что приговор огласили 2 августа в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.



"Олжас Агабеков осужден за хищение денежных средств АО "НК "КазМунайГаз" на общую сумму 121,6 млн тенге при организации экологического мероприятия в городе Дубай, получение взятки от предпринимателя в размере 35 млн тенге за содействие в регистрации договора купли-продажи углеродных единиц, а также незаконное премирование руководящего состава на общую сумму 8,2 млн тенге", – дополнил он.

По данным спикера, Агабекову назначено 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, по представлению Антикоррупционной службы вице-министр экологии и природных ресурсов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия.

12 февраля 2024 года глава Международного центра зеленых технологий Олжас Агабеков был задержан.

5 февраля 2024 года сообщалось, что в отношении вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Оширбаева Антикор ведет расследование в связи с выставкой, которая прошла в Дубае.

