Антикор ведет расследование в отношении вице-министра экологии Мансура Оширбаева

Фото: gov.kz

В отношении вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Оширбаева Антикор ведет расследование в связи с выставкой, которая прошла в Дубае, сообщает Zakon.kz.

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