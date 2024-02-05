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Законодательство РК

Антикор ведет расследование в отношении вице-министра экологии Мансура Оширбаева

задержание подозреваемого Фото: gov.kz
В отношении вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Оширбаева Антикор ведет расследование в связи с выставкой, которая прошла в Дубае, сообщает Zakon.kz.
"Подтверждаем, что Антикоррупционая служба по г. Астане проводит досудебное расследование в отношении работников Министерства экологии и природных ресурсов РК и других лиц", – говорится в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.

Иная информация в рамках 201 ст. УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что антимонопольное расследование начали в отношении "Экибастузской ГРЭС-1".

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