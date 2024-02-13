Алматинцев предупредили о лавинной опасности

Штормовое предупреждение о лавинной опасности от 13 февраля 2024 года разослал РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что с 13 по 14 февраля в связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Малой и Большой Алматинки возможен сход снежных лавин.

"Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах". РГП "Казгидромет"

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