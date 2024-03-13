"Казгидромет" обратился к алматинцам из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что с 13 по 15 марта 2024 года в связи с ожидаемыми сильными осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Большой и Малой Алматинки возможен сход снежных лавин.
"Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", – говорится в обращении "Казгидромета", адресованном к жителям и гостям Алматы.
Накануне алматинцев предупредили, что город завалит снегом, и сотрудники ДЧС были правы. Сегодня жители и гости южной столицы проснулись в заснеженном городе.
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