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В Алматы сносят очередную незаконную пристройку к кафе

В Алматы сносят очередную незаконную пристройку к кафе Фото: пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
В Алматы 7 февраля 2024 года приступили к сносу очередной пристройки к кафе Degirmen, расположенной по пр. Достык, 40/1. Она признана незаконной по решению суда, сообщает Zakon.kz.

В Управлении градостроительного контроля города уточнили, что точка сети общепита расположилась в пристройке, возведенной без разрешительной документации.

В Алматы сносят очередную незаконную пристройку к кафе

Фото: пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

"19 июня 2023 года управлением по фактам нарушений приняты меры в отношении ТОО "АЛА кафе" по ст. 319, 322 ч. 1 КоАП РК. 20 июля 2023 года Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям признал пристройку незаконной, однако ответчиком была подана апелляционная жалоба".Пресс-служба Управления градостроительного контроля города
В Алматы сносят очередную незаконную пристройку к кафе

Фото: пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Постановлением Алматинского городского суда от 14 декабря 2023 года решение первой инстанции оставлено без изменения.

"Снос начат сегодня, 7 февраля, во исполнение решения суда", – добавили в ведомстве.

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