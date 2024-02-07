В Алматы сносят очередную незаконную пристройку к кафе

Фото: пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

В Алматы 7 февраля 2024 года приступили к сносу очередной пристройки к кафе Degirmen, расположенной по пр. Достык, 40/1. Она признана незаконной по решению суда, сообщает Zakon.kz.

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