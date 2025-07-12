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Общество

Здесь квартиры покупать не стоит: в акимате Алматы опубликовали новый список проблемных ЖК

дом, строительство, ЖК, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 13:46 Фото: акимат Алматы
В акимате Алматы обратились с предупреждением к казахстанцам, которые планируют покупку недвижимости в южной столице, сообщает Zakon.kz.

В городе подготовили обновленный список алматинских жилищных комплексов, в которых специалисты не рекомендуют покупать жилье.

"По актуальной информации, список состоит из 28 жилых комплексов. Перечень актуален на момент публикации", – пояснили в Управлении градостроительного контроля Алматы.

Специалисты отмечают, что реестр пополнился рядом жилых комплексов, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

Алатауский район:

  • ЖК "Питтсбург" – мкр. Дархан, ул. Сабатаева, 24;
  • МЖК "Достар Deluxe" – мкр. Мадениет, 185/8.

Алмалинский район:

  • ЖК "Auezov Apartaments" – ул. Карасай батыра, 183/19;
  • ЖК "Tole bi Residence" – ул. Аносова, 103 Б;
  • ЖК "Кабанбай батыр" – в квадрате улиц Исаева, Кабанбай батыра, Байганина, Карасай батыра;
  • ЖК "M-Park" 2 очередь – ул. Ауэзова, 2/8.

Бостандыкский район:

  • ЖК "Швейцария" – мкр. Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;
  • Клубный дом "Rich" – мкр. Мирас, 24/1, 24/2;
  • ЖК "7 Avenue" – мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75;
  • МЖД (без названия) – мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;
  • ЖК "Evim novo" – мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, 85/3;
  • ЖК "Barakat" – мкр. Нур-Алатау, ул. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6;
  • ЖК "Montblanc" – мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8;
  • строительство жилых домов – ПК Горный Гигант, уч. 596/4;
  • садовые дома – ПК Жанару, уч. 556;
  • ЖК "Alatau park" – мкр. Нур-Алатау, ул. Баязитовой, уч.13;
  • МЖК "Баганашыл" – с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3, 138/4, 138/5.

Медеуский район:

  • клубный дом "Sky Club House" – ул. Фонвизина, 28;
  • клубный дом "Maison" – ул. Шашкина, 42/1;
  • клубный дом "Pine Hill Residence" – ул. 2, уч. 33;
  • клубный дом "Alma Garden" – ул. 6, уч. 7, 9;
  • МЖД (без названия) – ул. Нурмагамбетова, 374/1;
  • клубный дом "Compositor" – ул. Жамакаева, уч. 108.

Наурызбайский район:

  • ЖК "Люксембург" – мкр. Каргалы, ул. Кали Надырова, уч. 71, 73, 75;
  • ЖК "Flora" – мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10;
  • ЖК "Lantana" – Большой алматинский сельский округ;
  • ЖК "Французский дом" – мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426;
  • МЖК (без названия) – ул. Кенесары хана, уч. 98.

В акимате Алматы подчеркнули, что в список также вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. Предложения по подобным ЖК выявляют в результате мониторинга интернет-ресурсов.

Казахстанцам настоятельно рекомендуют перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp каналу Управления градостроительного контроля Алматы +7 705 89 66 000.

Ранее алматинцев предупредили о закрытии до 13 июля 2025 года двух дорог в Наурызбайском и Турксибском районах. Там будут менять трубопроводы, введенные в эксплуатацию в 1965-1984 годах.

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Андрей Дюсупов
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