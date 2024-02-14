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Сотовые операторы заплатят более 10 млн тенге штрафа за некачественный интернет

Сотовые операторы заплатят более 10 млн тенге штрафа за некачественный интернет Фото: freepik
Сотовых операторов привлекли к ответственности за некачественный интернет в Рудном. Об этом сегодня, 14 февраля 2024 года, рассказали в прокуратуре Рудного, сообщает Zakon.kz.

Нарушения качества доступа к интернету в технологиях 3G/4G и скорости загрузки данных на улицах города установлены прокуратурой Рудного совместно с межрегиональной инспекцией связи.

"По акту прокурорского надзора операторы связи привлечены к административным штрафам на общую сумму более 10 млн тенге, а также в их адрес внесены предписания об устранении нарушений", – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре Рудного, по итогам исполнения предписаний мобильными операторами в городе установлены дополнительные антенны и устройства для улучшения качества связи, тем самым защищены права 103 тыс. абонентов сотовой связи.

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Динара Халдарова
Костанайская область Рудный
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