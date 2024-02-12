"Слабый" интернет: операторов связи оштрафовали на 194 млн тенге в Шымкенте

Многомиллионные штрафы выплатили казахстанские операторы связи за некачественный интернет в Шымкенте. Об этом сообщил глава городского управления цифровизации Шымкента Мухит Кемелов, передает корреспондент Zakon.kz.

Какие именно операторы связи оказались недобросовестными, руководитель управления цифровизации раскрывать не стал. Однако сообщил, что в прошлом году их оштрафовали на 194 миллиона тенге. Серьезные проблемы с доступом в сеть выявили в 27 точках города. Сейчас на этих базовых станциях проводят специальные проверки и пытаются устранить пробелы. Мухит Кемелов отметил, что количество базовых станций в городе с каждым годом увеличивается, но тем не менее еще имеются технические пробелы.

"В 2022 году был наложен штраф в размере 65 миллионов тенге, в 2023 году — 194 миллиона тенге. Штрафы на операторов связи мы наложили из-за плохого качества интернета. На качество нам не раз жаловались местные жители, когда мы устраивали с ними встречи. Получив жалобу, мы принимаем их заявления, после направляем в специальную инспекцию", - рассказывает Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации Шымкента.

В Шымкенте, к слову, установлены 135 базовых станций 5G. Они должны были поспособствовать тому, чтобы качество интернета в городе стало лучше. Однако, по данным специалистов, это негативно сказалось на качестве базовых станции 4G. Другими словами, новая сеть помешала распространению прежнего "доступного" интернета.

"Проблема была с августа по ноябрь 2023 года. Базовые станции 5G были установлены рядом с 4G, которые по размеру оказались меньше. Поэтому базовые станции 5G негативно повлияли на 4G. То есть радиус базовой станции 5G закрыла станция 4G. Из-за этого были технические ошибки. На данный момент 80% проблемы мы исправили и устранили", - сообщил руководитель управления цифровизации Шымкента.

В 2023 году после жалоб абонентов на качество связи в Западно-Казахстанской области госорганы провели 58 проверок в регионе и выявили нарушения. В результате поставщики сотовой связи были оштрафованы на 140 миллионов тенге.

В 2024 году в Казахстане сотовых операторов Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге за предоставление некачественных услуг. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК. В ведомстве уточнили, что в бюджет, с учетом предусмотренной законодательством скидки, уплачено 1 млрд 644 млн тенге.