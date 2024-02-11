Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ограничено движение на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях РК

Ограничено движение на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях РК Фото: freepik
В "КазАвтоЖоле" сообщили, что по состоянию на 07.00 ч.11 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях, передает Zakon.kz

Актюбинская область – 3 участка (550 км)

  • "Самара-Шымкент" км. 773-842, уч. п.Беккул Баба-г. Хромтау - 69 км.
  • "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 0-83, уч. с.Карабутак-п.Комсомольский – 83 км.
  • "Самара-Шымкент" км. 842-1240, уч. г.Хромтау- гр.Кызылординской обл. – 398 км.

Алматинская область – 1 участок (84 км)

  • "Алматы-Ташкент-Термез" км. 59-143, уч. с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл. – 84 км.

Атырауская область – 1 участок (231 км)

  • "Актобе-Атырау-Астрахань" км. 616-847, уч. г.Атырау-п.Курмангазы – 231 км.

Восточно-Казахстанская область – 1 участок (160 км)

  • "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км. 6-166, уч. с.Ушановское-г.Алтай – 160 км.

Жамбылская область – 1 участок (450 км)

  • "Алматы-Ташкент-Термез" км. 143-593, уч.гр.Алматинской обл.– гр. Туркестанской обл. – 450 км. Костанайская область – 1 участок (83 км) "Жезказган-Петропавловск" км. 252-335, уч. гр.Улытауской обл.- г.Аркалык – 83 км.

Кызылординская область – 1 участок (815 км)

  • "Самара-Шымкент" км. 1240-2055, уч. гр.Актюбинской обл.-гр.Туркестанской обл. – 815 км.

Туркестанская область – 2 участка (283 км)

  • "Самара-Шымкент" км. 2055-2257, уч. гр.- гр.Кызылординской обл.-г.Шымкент – 202 км.
  • "Алматы-Ташкент-Термез" км. 593-674, уч. гр.Жамбылской обл.- г.Шымкент – 81 км.

Улытауская область – 1 участок (115 км)

  • "Жезказган-Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км.

На автодорогах республиканского значения задействовано 191 единиц техники и 268 человек.

Ранее в "КазАвтоЖоле" сообщили, что в Актюбинской области интенсивно ведутся работы по очистке автодорог республиканского значения от снега. Дорожники работают в круглосуточном режиме.

Однако наблюдался затор между городом Хромтау и селом Карабутак, протяженностью 30 км. Водители большегрузов оставили свои машины в 2-3 ряда на 4 км. Это, в свою очередь мешает оперативной очистке проезжей части от снега и сдерживает работу дорожников. В целях устранения затора велись поиски владельцев большегрузов.

Читайте также

умер бывший вице-министр иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов
Умер бывший вице-министр иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов
закрытые дороги
В девяти областях Казахстана из-за непогоды закрыли дороги
животное
Алматинский зоопарк показал, как шимпанзе умеют рисовать
Елена Вебер
Казавтожол Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Выплату 100 тысяч тенге от имени Минфина пообещали казахстанцам мошенники
"Выплату 100 тысяч тенге от Минфина" пообещали казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
автомобиль президента РК
Новый глава охраны Токаева был чемпионом мира по джиу-джитсу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: