Ограничено движение на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях РК

В "КазАвтоЖоле" сообщили, что по состоянию на 07.00 ч.11 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях, передает Zakon.kz

Актюбинская область – 3 участка (550 км)



"Самара-Шымкент" км. 773-842, уч. п.Беккул Баба-г. Хромтау - 69 км.

"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 0-83, уч. с.Карабутак-п.Комсомольский – 83 км.

"Самара-Шымкент" км. 842-1240, уч. г.Хромтау- гр.Кызылординской обл. – 398 км.

Алматинская область – 1 участок (84 км)



"Алматы-Ташкент-Термез" км. 59-143, уч. с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл. – 84 км.

Атырауская область – 1 участок (231 км)

"Актобе-Атырау-Астрахань" км. 616-847, уч. г.Атырау-п.Курмангазы – 231 км.

Восточно-Казахстанская область – 1 участок (160 км)

"Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км. 6-166, уч. с.Ушановское-г.Алтай – 160 км.

Жамбылская область – 1 участок (450 км)

"Алматы-Ташкент-Термез" км. 143-593, уч.гр.Алматинской обл.– гр. Туркестанской обл. – 450 км. Костанайская область – 1 участок (83 км) "Жезказган-Петропавловск" км. 252-335, уч. гр.Улытауской обл.- г.Аркалык – 83 км.

Кызылординская область – 1 участок (815 км)

"Самара-Шымкент" км. 1240-2055, уч. гр.Актюбинской обл.-гр.Туркестанской обл. – 815 км.

Туркестанская область – 2 участка (283 км)

"Самара-Шымкент" км. 2055-2257, уч. гр.- гр.Кызылординской обл.-г.Шымкент – 202 км.

"Алматы-Ташкент-Термез" км. 593-674, уч. гр.Жамбылской обл.- г.Шымкент – 81 км.

Улытауская область – 1 участок (115 км)

"Жезказган-Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км.

На автодорогах республиканского значения задействовано 191 единиц техники и 268 человек.

Ранее в "КазАвтоЖоле" сообщили, что в Актюбинской области интенсивно ведутся работы по очистке автодорог республиканского значения от снега. Дорожники работают в круглосуточном режиме.

Однако наблюдался затор между городом Хромтау и селом Карабутак, протяженностью 30 км. Водители большегрузов оставили свои машины в 2-3 ряда на 4 км. Это, в свою очередь мешает оперативной очистке проезжей части от снега и сдерживает работу дорожников. В целях устранения затора велись поиски владельцев большегрузов.