Сердце остановилось у ребенка на борту самолета рейса "Алматы – Уральск"

На борту самолета, выполнявшего рейс из Алматы в Уральск, у ребенка произошла остановка дыхания и сердцебиения. К счастью, на борту оказался врач, который сумел реанимировать маленького пассажира, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще 11 февраля на борту рейса "Алматы – Уральск".

К слову, как отмечено в публикации "Мой город", ребенок состоит на диспансерном учете.

В момент, когда ребенку стало плохо, на борту находился врач Областной детской многопрофильной больницы. Медик незамедлительно провел оценку состояния ребенка и реанимировал его. Позже ему была оказана медикаментозная поддержка.

По прилету в аэропорт Уральска ребенка передали бригаде скорой медицинской помощи.

Узнать данные врача не удалось. В пресс-службе Управления здравоохранения уточнили, что доктор пожелал остаться неизвестным.

Аналогичный случай произошел летом 2023 года. Тогда врач клинической больницы № 4 Алматы спас женщину с сердечным приступом на борту самолета.