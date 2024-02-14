Сердце остановилось у ребенка на борту самолета рейса "Алматы – Уральск"
Инцидент произошел еще 11 февраля на борту рейса "Алматы – Уральск".
К слову, как отмечено в публикации "Мой город", ребенок состоит на диспансерном учете.
В момент, когда ребенку стало плохо, на борту находился врач Областной детской многопрофильной больницы. Медик незамедлительно провел оценку состояния ребенка и реанимировал его. Позже ему была оказана медикаментозная поддержка.
По прилету в аэропорт Уральска ребенка передали бригаде скорой медицинской помощи.
Узнать данные врача не удалось. В пресс-службе Управления здравоохранения уточнили, что доктор пожелал остаться неизвестным.
Аналогичный случай произошел летом 2023 года. Тогда врач клинической больницы № 4 Алматы спас женщину с сердечным приступом на борту самолета.