Общество

Хирург из Уральска принял роды у пассажирки на борту самолета

Хирург из Уральска принял роды у пассажирки на борту самолета, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 20:30
19 марта пассажирка родила на борту самолета, выполнявший рейс Астана – Уральск. Все обошлось благополучно, потому что среди очевидцев оказался врач, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что героем оказался хирург приемного отделения Городской многопрофильной больницы Уральска Таубай Байжекенов. По его словам, ему впервые пришлось оказывать медицинскую помощь прямо в самолете.

"Мы были в воздухе около 45 минут. Бортпроводники спросили, есть ли на борту врачи. Откликнулись я и еще одна пассажирка – врач-остеопат по имени Фарида. Когда мы подошли, оказалось, что у женщины начались преждевременные роды. Ей примерно 30-35 лет, срок беременности – 27 недель. Она рассказала, что сразу после взлета у нее отошли воды. При осмотре мы почувствовали голову младенца, но раскрытие было всего четыре см, тогда как для родов нужно 10. Также у нее была атония матки и началось кровотечение. Потуг при этом не было, а потеря крови составила около 400-500 мл", – рассказал Таубай Байжекенов.

Медики действовали по протоколу: поставили капельницу, начали инфузионную терапию и постоянно следили за состоянием роженицы. Из-за осложнений было принято решение вернуть самолет в Астану.

По мнению врача, спровоцировать преждевременные роды мог перелет. Оказалось беременная женщина прилетала в Астану на консультацию к кардиологу и в тот же день решила вернуться в Уральск обратно.

"Ранее я помогал людям, но роды не принимал. Хотя нас этому учили в интернатуре. В самолете это был мой первый опыт. У женщины были сопутствующие заболевания, в том числе врожденный порок сердца. Мы объяснили пилоту, что если роды начнутся на борту, может понадобиться реанимация и для матери, и для ребенка. Поэтому самолет развернули. Позже нам коллеги сообщили, что все прошло хорошо – женщина родила здорового ребенка".Таубай Байжекенов

У Таубая Байжекенова есть семья и ребенок. Я рад, что сумел помочь пассажирке благополучно стать матерью.

Ранее Бюро национальной статистики (БНС) опубликовало интересную статистику по рождаемости в Казахстане.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
