Хирург из Уральска принял роды у пассажирки на борту самолета
"Мой город" пишет, что героем оказался хирург приемного отделения Городской многопрофильной больницы Уральска Таубай Байжекенов. По его словам, ему впервые пришлось оказывать медицинскую помощь прямо в самолете.
"Мы были в воздухе около 45 минут. Бортпроводники спросили, есть ли на борту врачи. Откликнулись я и еще одна пассажирка – врач-остеопат по имени Фарида. Когда мы подошли, оказалось, что у женщины начались преждевременные роды. Ей примерно 30-35 лет, срок беременности – 27 недель. Она рассказала, что сразу после взлета у нее отошли воды. При осмотре мы почувствовали голову младенца, но раскрытие было всего четыре см, тогда как для родов нужно 10. Также у нее была атония матки и началось кровотечение. Потуг при этом не было, а потеря крови составила около 400-500 мл", – рассказал Таубай Байжекенов.
Медики действовали по протоколу: поставили капельницу, начали инфузионную терапию и постоянно следили за состоянием роженицы. Из-за осложнений было принято решение вернуть самолет в Астану.
По мнению врача, спровоцировать преждевременные роды мог перелет. Оказалось беременная женщина прилетала в Астану на консультацию к кардиологу и в тот же день решила вернуться в Уральск обратно.
"Ранее я помогал людям, но роды не принимал. Хотя нас этому учили в интернатуре. В самолете это был мой первый опыт. У женщины были сопутствующие заболевания, в том числе врожденный порок сердца. Мы объяснили пилоту, что если роды начнутся на борту, может понадобиться реанимация и для матери, и для ребенка. Поэтому самолет развернули. Позже нам коллеги сообщили, что все прошло хорошо – женщина родила здорового ребенка".Таубай Байжекенов
У Таубая Байжекенова есть семья и ребенок.
Ранее Бюро национальной статистики (БНС) опубликовало интересную статистику по рождаемости в Казахстане.