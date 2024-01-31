Депутат: Фальшивый диплом любого вуза Астаны можно купить в интернете

Депутат Мажилиса Парламента РК Ислам Сункар обеспокоен обилием поддельных дипломов, которые можно спокойно купить в интернете. Особенно это касается Астаны – мошенники предлагают за деньги диплом любого вуза столицы, заявил он 31 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

За 2023 год в Казахстане выявлено 457 фактов подделки дипломов о высшем образовании. Депутат привел в пример несколько регионов страны. В Павлодарской области выявлено почти 60 фактов подделки документов. В Экибастузе при трудоустройстве в качестве медицинской сестры несостоявшийся "медик" предъявила поддельный диплом по специальности "Лечебное дело". Преподавателей колледжей с поддельными дипломами выявили в Мангистауской области, в Северо-Казахстанской области 80 педагогов работали по поддельным дипломам.

Он отметил, что когда в 2021 году общество было потрясено новостью о том, что в Западном Казахстане женщина с фальшивым дипломом 10 лет работала медсестрой, все надеялись, что уполномоченные органы начнут работу по недопущению подобных случаев. Однако ситуация не изменилась.

"Уже не секрет, что в интернете в открытом доступе действуют сайты, которые предлагают купить диплом о высшем образовании. Продавцы предлагают дипломы любого учебного заведения в Астане, выполненные на фирменном бланке гособразца, заполненные идеально каллиграфическим почерком и в строгом соответствии с учебным планом. При этом заверяют, что печати и подписи на документе будут настоящими. Более того, предлагается список учебных заведений столицы: Академия госуправления при президенте Республики Казахстан, Евразийский гуманитарный институт, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, КазАТУ им. С. Сейфуллина, Национальный университет искусств, Университет технологии и бизнеса". Ислам Сункар

В 2020 году при поддержке Минобразования РК была запущена система проверки валидности дипломов, где отличить подделку от оригинала можно самостоятельно. Проверка на предмет подделки документа осуществляется на основании ИИН, серии и номера диплома. Однако хорошая идея, по словам депутата, и тут не нашла успешной реализации. Сейчас в системе содержится информация о дипломах, выданных в 2020/21 учебном году.

"Я вводил свои данные, но система ничего не выдала. Фальшивые дипломы могут негативно сказываться на обществе, создавая проблемы в сферах образования, профессиональной деятельности и безопасности". Ислам Сункар

Депутат потребовал ускорить работу по внесению в систему проверки валидности дипломов всех официально выданных документов об образовании за годы независимости, и каждый год вести актуализацию данных в срок. Правоохранительным органам принять комплексные меры по блокировке интернет-ресурсов, продающих фальшивые дипломы, а также по профилактике подделки документов и предупреждению граждан об уголовной ответственности за данные деяния.

Девять педагогов с поддельными дипломами работали в образовательных учреждениях Улытауской области. Эти факты в октябре 2023 года выявили сотрудники Антикоррупционной службы региона.