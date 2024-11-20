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Проводилось ли исследование до смены часового пояса, рассказал Саясат Нурбек

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 13:41 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 20 ноября 2024 года в кулуарах Мажилиса рассказал, кто проводил исследование до смены часового пояса в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр заверил, что изучение до смены часового пояса в Казахстане было. 

"На самом деле вопрос (был изучен. – Прим. ред.) специальной межведомственной рабочей группой, состоящей из 60 экспертов, с привлечением международных организаций. Есть такая международная организация International Alliance for Natural Time, которая выступает за возвращение к естественным ритмам времени и против административного насаждения часовых поясов. Она тоже полностью поддержала. Нельзя говорить, что это был неизученный вопрос", – озвучил министр. 

Он отметил, что задача следующего исследования – изучить, насколько влияет смена времени на самочувствие казахстанцев. 

На вопрос о том, как будет проходить новое исследования, он ответил, что пока не знает.  Он подчеркнул, что казахстанцев не будут опрашивать по этому поводу на улице. Алгоритм будет другой. 

"Сейчас, когда будет конкурс проходить, мы увидим. Будет несколько институтов участвовать. Институт физиологии, наш Институт географии, то есть там, скорее всего, не опросным способом", – дополнил министр. 

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, что Министерство здравоохранения запросило отдельное научное исследование о влиянии смены часового пояса на жизнь казахстанцев.

Жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года. 

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