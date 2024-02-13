Какой будет погода в Казахстане 14 февраля

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в среду, 14 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются метель, гололед.

"По Казахстану ожидается усиление ветра, туман. На востоке в Акмолинской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали о погоде в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

в Астане – облачно, временами осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 0-2°C с дальнейшим понижением;

в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +7+9°C;

в Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +18+20°C.

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О том, какой будет погода в Казахстане с 13 по 15 февраля 2024 года, можете узнать по ссылке.