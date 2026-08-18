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Общество

Высокую стоимость обучения в казахстанских вузах прокомментировал глава Миннауки

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 13:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 18 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал высокую стоимость обучения в казахстанских вузах, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, получить высшее образование в Казахстане несложно.

"Мы сейчас проводим большую работу с вузами, чтобы наценка составляла 10-15% максимум, чтобы была корреляция на инфляцию, на расходные инструменты. Мы сдерживаем тарифы, на самом деле. Государство сохраняет высокий доступ к высшему образованию. В некоторых странах считают, что не нужно иметь доступ к высшему образованию такому большому количеству выпускников школ. Мы считаем, что такой доступ нужно сохранять. Выбор простой – гражданин либо с высшим образованием, либо без него", – сказал Саясат Нурбек.

Он отметил, что даже некачественное высшее образование расширяет сознание.

"Мы нарастили гранты, запустили "Нацфонд детям" и систему "Келешек", где открыто уже около 200 тысяч счетов. То есть помимо грантов появляются 3-4 альтернативных инструмента, позволяющих гражданам получить высшее образование. В национальных университетах стоимость фиксируется, ежегодный рост мы контролируем. В целом получить высшее образование в Казахстане максимально несложно", – заключил министр.

Ранее глава Миннауки рассказал о смелом эксперименте в сфере высшего образования.

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Азамат Сыздыкбаев
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