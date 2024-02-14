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"Не наш праздник": казахстанцы ответили, отмечают ли они День святого Валентина

праздник Валентина Фото: pixabay
Редакция Zakon.kz провела опрос по поводу празднования Дня святого Валентина.

Согласно результатам опроса, который провели в Telegram-канале Zakon.kz:

  • 53% читателей (3307 человек) не отмечали праздник.
  • 8% (486 человек) отметили праздник и подарили своим половинкам цветы, подарки и валентинки.
  • 14% (879 человек) ограничились словесными поздравлениями.
  • 7% (428 человек) признались, что ни в кого не влюблены.
  • 18% (1123 человека) заявили, что это не наш праздник.

Об истории и традициях праздника можно прочитать здесь.

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