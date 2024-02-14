"Не наш праздник": казахстанцы ответили, отмечают ли они День святого Валентина

Редакция Zakon.kz провела опрос по поводу празднования Дня святого Валентина.

Согласно результатам опроса, который провели в Telegram-канале Zakon.kz:

53% читателей (3307 человек) не отмечали праздник.

8% (486 человек) отметили праздник и подарили своим половинкам цветы, подарки и валентинки.

14% (879 человек) ограничились словесными поздравлениями.

7% (428 человек) признались, что ни в кого не влюблены.

18% (1123 человека) заявили, что это не наш праздник.

Об истории и традициях праздника можно прочитать здесь.