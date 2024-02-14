"Не наш праздник": казахстанцы ответили, отмечают ли они День святого Валентина
Фото: pixabay
Редакция Zakon.kz провела опрос по поводу празднования Дня святого Валентина.
Согласно результатам опроса, который провели в Telegram-канале Zakon.kz:
- 53% читателей (3307 человек) не отмечали праздник.
- 8% (486 человек) отметили праздник и подарили своим половинкам цветы, подарки и валентинки.
- 14% (879 человек) ограничились словесными поздравлениями.
- 7% (428 человек) признались, что ни в кого не влюблены.
- 18% (1123 человека) заявили, что это не наш праздник.
Об истории и традициях праздника можно прочитать здесь.
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