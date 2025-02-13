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Советы

Как распознать мошенников в День святого Валентина: советы казахстанцам от МВД

Как распознать мошенников в День святого Валентина: советы казахстанцам от МВД, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 18:02 Фото: pexels
Министерство внутренних дел (МВД) обращается к казахстанцам с предупреждением о рисках мошенничества в период распродаж и массовых скидок, особенно в праздники, такие как День святого Валентина, сообщает Zakon.kz.

Cпециалисты 13 февраля 2025 года напомнили следующие рекомендации для того, чтобы не стать жертвой обмана:

  • Покупайте товар только на проверенных сайтах либо на официальных маркетплейсах. – Остерегайтесь слишком низких цен. Если скидка кажется слишком хорошей или заманчивой, возможно это мошенничество.
  • Если вы нашли заманчивое предложение в социальных сетях, перепроверьте данные продавца. При этом нужно иметь ввиду, что количество подписчиков, оставленные отзывы и возможность оформления в рассрочку не всегда гарант добропорядочности продавца.
  • Лично убеждайтесь в наличии товара путем видеозвонка продавцу, требуйте показать адрес и расположение магазина. В случае если это мошенники, они будут под всякими предлогами отказывать в этой просьбе и отправлять для убедительности геолокацию, однако это уловка вероятного мошенника.
  • Проверяйте способы оплаты. Не направляйте денежные средства на личные счета.
  • Следите за персональными данными. Никогда не сообщайте пароли, коды из SMS и данные карт посторонним лицам.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют быть бдительными.

"Будьте внимательны и совершайте покупки безопасно! Если у вас появились сомнения, проверьте информацию или проконсультируйтесь с экспертами".Пресс-служба МВД РК

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Ранее сообщалось, что фальшивые опросы с подарками становятся вновь актуальными. На этот раз предприимчивые мошенники предлагают казахстанцам пройти опрос и получить рюкзак от известного спортивного магазина.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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