Как распознать мошенников в День святого Валентина: советы казахстанцам от МВД
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Министерство внутренних дел (МВД) обращается к казахстанцам с предупреждением о рисках мошенничества в период распродаж и массовых скидок, особенно в праздники, такие как День святого Валентина, сообщает Zakon.kz.
Cпециалисты 13 февраля 2025 года напомнили следующие рекомендации для того, чтобы не стать жертвой обмана:
- Покупайте товар только на проверенных сайтах либо на официальных маркетплейсах. – Остерегайтесь слишком низких цен. Если скидка кажется слишком хорошей или заманчивой, возможно это мошенничество.
- Если вы нашли заманчивое предложение в социальных сетях, перепроверьте данные продавца. При этом нужно иметь ввиду, что количество подписчиков, оставленные отзывы и возможность оформления в рассрочку не всегда гарант добропорядочности продавца.
- Лично убеждайтесь в наличии товара путем видеозвонка продавцу, требуйте показать адрес и расположение магазина. В случае если это мошенники, они будут под всякими предлогами отказывать в этой просьбе и отправлять для убедительности геолокацию, однако это уловка вероятного мошенника.
- Проверяйте способы оплаты. Не направляйте денежные средства на личные счета.
- Следите за персональными данными. Никогда не сообщайте пароли, коды из SMS и данные карт посторонним лицам.
Стражи порядка настоятельно рекомендуют быть бдительными.
"Будьте внимательны и совершайте покупки безопасно! Если у вас появились сомнения, проверьте информацию или проконсультируйтесь с экспертами".Пресс-служба МВД РК
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