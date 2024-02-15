В Атырау суд огласил приговор поджигателю иномарки известного журналиста

15 февраля 2024 года завершился судебный процесс по громкому уголовному делу о поджоге автомашины "Лексус" журналиста и общественника Виктора Сутягина. В суде №2 города Атырау был зачитан приговор в отношении подсудимого, передает корреспондент Zakon.kz.

Виктор Сутягин – журналист и неравнодушный общественник, он поднимает острые вопросы по сложным темам региона и называет случившееся "предупреждением".

Напомним, злоумышленник поджег иномарку в ночь на 11 мая 2023 года. В 4 часа 21 минуту горящую автомашину Lexus RX 300 обнаружил экипаж автопатруля Управления полиции города Атырау. Благодаря камере видеонаблюдения полиция установила, что некий мужчина подошел к иномарке и что-то сделал со стороны капота. Раздался яркий хлопок, и легковушка стоимостью 25 миллионов тенге загорелась, а поджигатель убежал.

В Департаменте полиции Атырауской области завели дело по пункту 2 части 3 статьи 202 Уголовного кодекса РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Подозреваемого в преступлении, наделавшем много шума, поймали быстро. Им оказался ранее судимый житель Атырау Данияр Е., состоящий на учете в наркологии. Он заявил, что действительно поджег машину, вот только "ошибся адресом", намеревался испортить другой автомобиль – своего знакомого, которому одолжил денег, а тот не вернул. Однако по какому адресу живет приятель, ему неизвестно.

Сам Виктор Сутягин уверен в заказном характере преступления, и что спалил машину совсем другой человек.

"По видеокамере поджигатель показался более худощавым и ниже ростом, а обвиняемый в преступлении выглядит совсем другим, крупнее. Он почему-то взял вину на себя. Понимаю, если бы это произошло во дворе многоэтажного дома, где много автомобилей стоит, ошибиться можно. А прийти на маленькую улочку, где машина стоит под деревом? Хорошо, он не разбирается в их марках, но, по крайней мере, если на такое идешь, номер уж точно знаешь", – сказал в ходе судебного разбирательства журналист.

При просмотре видео, на котором запечатлен момент преступления, представитель гособвинения обратил внимание на параметры движущегося человека, что они схожи с подсудимым. Последний попросил его освободить, заявив, что будет погашать ущерб, выплачивая журналисту каждый месяц по 20-30 тысяч тенге. Однако он не имеет постоянной работы, и у него на иждивении трое детей. Подобный финансовый расклад журналиста не устроил. По его словам, в ходе расследования полицейские ему сказали, что вышли на заказчика преступления, к нему должны обратиться адвокаты арестованного, будут с ним "торговаться" с намерением решить вопрос примирением. Но этого не произошло.

Тем не менее к Данияру Е., как к исполнителю, у журналиста нет претензий. Сутягин даже давал мужчине шанс разрешить ситуацию, указав на того, кто отправил его уничтожить "Лексус".

"Я понимаю, тебе детей жалко. Но ты думал о них, когда соглашался на поджог?" – обратился к подсудимому Виктор Сутягин.

Когда судья Тыныштык Нуримова зачитывала материалы дела, выяснились любопытные моменты. Оказалось, когда шло расследование, сотрудники региональной полиции зафиксировали несанкционированный вход в информационную базу МВД РК, в которой отображались все материалы этого уголовного дела. Выяснилось, что это были полицейские из Западно-Казахстанской области и Атырау, не имевшие отношения к дознанию. Стали проводить служебное расследование и оказалось, что у их коллег в производстве материалов, касающихся Сутягина, нет, они лишь ищут человека со схожей фамилией. Виктор Сутягин отметил, что сотрудники полиции поставили его в известность об этом факте.

"Если кто-то из Западно-Казахстанской области и нашего региона весьма сильно интересовался делом наркомана- поджигателя, заходя в систему или пытаясь зайти, то у него таких знакомых никак не может просто быть. А он берет на себя все и говорит "я", – высказался Виктор Сутягин.

Полиция выявила еще вторую машину, на которой, возможно, вычисляли место нахождения иномарки журналиста. Как пояснила судья, доводы потерпевшего касательно заказного характера преступления будут учтены в отдельном производстве полиции.

За "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" подсудимому Данияру Е. грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Сторона обвинения запросила шесть лет и один месяц лишения свободы. В расчет была взята прежняя неотбытая часть его судимости.

15 февраля судья зачитала приговор – за поджог "Лексуса" назначили пять лет и один месяц лишения свободы.