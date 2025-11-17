#АЭС в Казахстане
Общество

В Атырау оглашен приговор по шокирующему убийству Яны Легкодимовой

судья по делу Яны Легкодимовой, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 11:52 Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова
Сегодня, 17 ноября 2025 года, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области завершился судебный процесс по громкому уголовному делу об убийстве жительницы Атырау Яны Легкодимовой, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья Зарема Хамидуллина огласила приговор после почти двухмесячного процесса, начавшегося 18 сентября 2025 года. Дело насчитывало 24 тома.

По материалам следствия, 18 октября 2024 года в Атырау девушку убили ее парень Ризуан Хайржанов и его приятель из поселка Ганюшкино Алтынбек Катимов. В переписке они обсуждали способы расправы. Легкодимову задушили в автомобиле Хайржанова, после чего тело выбросили в реку Урал в районе села Талдыколь Махамбетского района. В июне 2025 года отдыхающие обнаружили части скелетированных останков на берегу.

Во время суда оба подсудимых признавали участие в убийстве по предварительному сговору, но уклонялись от подробных показаний. 29 октября 2025 года по ходатайству адвоката матери погибшей обвинение было ужесточено. Эпизод с кражей телефона заменили на п. 6 ч. 2 ст. 202 – умышленное уничтожение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.

13 ноября 2025 года в прениях мать девушки Галина Легкодимова потребовала для обоих пожизненного срока.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

"Ни ноги, ни руки моего ребенка, ни кроссовки, ни джинсы, ни кофта – ничего. Где все это? Известно только им. Я знаю одно, что ни один нормальный человек не поймет ни их мотивов, ни причины, ничего. Я отчаянно требую пожизненного заключения", – заявила в суде Галина Легкодимова.

Она уверена, что дочь была беременна.

Во время прений гособвинитель запросил в качестве меры наказания пожизненное лишение свободы с отбыванием в учреждении чрезвычайной безопасности для обоих подсудимых, назвав план убийства циничным.

"Подсудимые обсуждали около 20 способов убийства Яны, а после совершения преступления не чувствовали вину. Формальное раскаяние в суде – способ смягчить наказание", – сказал прокурор Управления прокуратуры Атырауской области Кайыржан Нурбергенов.

Судья Зарема Хамидуллина огласила приговор.

Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности.

23 октября 2024 года Zakon.kz сообщал, что жительница Атырау, 23-летняя Яна Легкодимова, ушла из дома 18 октября 2024 года и пропала. Полицейские выяснили, что девушку убили и выкинули в реку. Во время процесса всплыли шокирующие подробности трагедии. В частности, один из убийц сломал девушке кисти рук, из-за чего она не смогла сопротивляться.

Фото Светлана Новак
Светлана Новак
