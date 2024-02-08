Замакима одного из районов Алматы осудили на 6 лет за многомиллионную взятку

Бывший заместитель акима Жетысуского района Алматы осужден на 6 лет за получение взятки в размере 13,8 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Судом было установлено, что между аппаратом акима Жетысуского района Алматы и ТОО "Қ" в лице директора Б. заключен договор государственных закупок услуг по содержанию зеленых насаждений в скверах.

"В ходе выездной проверки зеленых насаждений, замакима Жетысуского района Р. задался умыслом на получение взятки через посредника за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ. В свою очередь Б. передал данную информацию учредителю ТОО", – говорится в сообщении районного суда №2 Жетысуского района города Алматы.

Отмечается, что таким образом, чиновник будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил через посредника Б. взятку в размере 13 785 000 тенге у взяткодателя М. (учредителя ТОО) за действия, входящие в его служебные полномочия.

Все подсудимые вину полностью признали.



"Прокурор просил назначить наказание Р. и М. в виде 6 лет лишения свободы. Подсудимому Б. – 1.6 лет лишения свободы. Приговором суда подсудимые Р. и М., признаны виновными в получении взятки и даче взятки и им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Подсудимый Б. признан виновным в посредничестве во взяточничестве и ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – говорится в сообщении.

Смягчающими обстоятельствами подсудимых признаны: чистосердечное раскаяние, признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и отсутствие судимости.

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