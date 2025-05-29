Тарифы на тепло хотят пересмотреть в Астане

Заместитель руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Астане Магжан Батыржанулы на брифинге в РСК 29 мая 2025 года рассказал, какие тарифы за тепло предлагает ввести монополист, передает корреспондент Zakon.kz.

Магжан Батыржанулы уточнил, что согласно изменениям в закон "Отеплоэнергетике", с 1 июля 2025 года теплотранспортирующие организации будут самостоятельно осуществлять реализацию тепловой энергии непосредственно потребителям.

"В связи с этим АО "Астана-Теплотранзит" подало заявку на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулированную услугу по снабжению тепловой энергии. Предусмотрено внедрение социальных норм потребления тепловой энергии, дифференцированных по площади жилого помещения. Среднеотпускной тариф составит 4 694,82 тенге/Гкал, что на 6% выше действующего", – сказал он.

При этом, по его словам, социальные нормы потребления тепловой энергии с учетом размера общей площади, предлагают разделить на три подгруппы:

первая подгруппа – до 100 кв м;

вторая подгруппа – от 100 до 200 кв м;

третья подгруппа – свыше 200 кв м.

"Проект снабженческой надбавки общества составил 278 тенге/Гкал. В настоящее время данная заявка "Теплотранзита" находится на рассмотрении в департаменте. Заявка рассматривается уполномоченным органом в течение 30 календарных дней. По результатам рассмотрения будет принято объективное решение", – заявил спикер.

27 мая 2025 года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов озвучил, по каким причинам могут вырасти тарифы на электроэнергию в Казахстане.