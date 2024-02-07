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Законодательство РК

Токаев заявил о неизбежности роста тарифов на электроэнергию

Токаев заявил о неизбежности роста тарифов на электроэнергию Фото: pxhere
На расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев обозначил параметры роста тарифов на электроэнергию в Казахстане, передает Zakon.kz.

Президент констатировал, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла и воды.

"Это стало следствием ряда просчетов – больших и малых: отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий, а также искусственного сдерживания тарифов. Нужна глубинная реформа отрасли, включающая несколько системных элементов".Касым-Жомарт Токаев

Также он заявил, что система формирования тарифов изменится, они должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры.

"Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере. Нужно внедрить систему учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн. Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей".Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, процесс формирования тарифов надо максимально упростить и автоматизировать.

Кроме того, правительству следует разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны. Акимы также должны активно заниматься обустройством городов, бороться с их загрязнением. 

Как отметил глава государства, нужно строить, прежде всего в крупных городах, заводы по переработке твердых бытовых отходов, привлекая для этого инвесторов, а также заниматься озеленением городов.

"Эта работа проводится неудовлетворительно. Электричество, отопление, вода, в целом, эффективное коммунальное хозяйство – базовые блага, доступность которых напрямую влияет на качество жизни граждан".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что в ЖКХ будет проведена серьезная, комплексная реформа, которая позволит поэтапно устранить все накопившиеся проблемы в этой сфере.

Кроме того, Токаев заявил, что требуется ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Президент подчеркнул, что обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций правительства и акиматов.

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Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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