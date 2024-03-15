Досаев про нехватку парковок в Алматы: Один из самых важных вопросов

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, как будут решать проблему с парковочными местами в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Один из представителей компании-оператора парковок предложил Ерболату Досаеву сотрудничество. Он рассказал, что у компании есть видение, как решить проблему нехватки парковочных мест в городе.

Градоначальник ответил, что акимат поддерживает местные компании, но для начала в городе должны появиться парковочные места.

"У нас сейчас этап становления "Алматы паркинг", потому что сначала должны появиться парковочные места. Сегодня это один из важных вопросов, и эта работа проводится. К сожалению, работа непростая, потому что нужно вернуть земли, которые были ранее отданы. По поводу партнерства – с удовольствием", – заявил Ерболат Досаев.

Он добавил, что в рамках нового мастер-плана транспортного каркаса Алматы количество парковочных мест в городе увеличится до 30 тыс.

"Тогда и поговорим, кто и на каких условиях готов работать. Если нужно встретиться, я поручение дам, до Наурыза постараемся с вами встретиться", – заключил Ерболат Досаев.

В сентябре 2023 года аким Алматы рассказал о строительстве многоуровневых паркингов в Алматы. Подробности по ссылке.