Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане

В Казахстане регистрируют все больше преступлений, связанных с фейковыми брокерами. Столица пока находится в антилидерах, сообщает Zakon.kz.

Следом идут Алматы и Шымкент. По данным полиции, чаще всего такие преступления носят трансграничный характер. То есть инвестплатформы создают за рубежом.

Только в 2023 году около 600 жителей Астаны доверились таким кейсам. В этом – уже больше 50.

Марат Иманбаев (фамилия и имя изменены) майнит не первый год. Однако последние вложения загнали его в долговую яму. Мужчина должен друзьям и знакомым в общей сложности 13 миллионов тенге. Плюс – заложил дом. А началось все с обычного приглашения в WhatsApp. Там шла активная переписка. Люди делились скринами, что сорвали куш. Суммы варьировались в десятках тысячах долларах.

"Как только я пополнил свой счет, они подключили меня к своему серверу, и мы начали заниматься. Если сказать по-простому – добычей криптовалюты. Каждый день мне от этой деятельности падали определенные дивиденды. Все шло прекрасно, но в один день мне пришло сообщение, что я могу одновременно заработать сразу 60 тысяч долларов, но было такое условие, что необходимо перевести на их счет 30 тысяч долларов. Я загорелся идеей, и начал занимать деньги у всех своих знакомых и друзей. Как только эта сумма была собрана, я перевел им все средства. И как только я это сделал, они заблокировали мой счет. Я запаниковал, начал им звонить, и они мне сказали, чтобы разблокировать счет, нужно перевести еще 10 тысяч долларов. И тут я понял, что окончательно потерял все деньги". Марат Иманбаев

Заработал не больше 50 тысяч тенге, а потерял – миллионы. Марат сразу начал писать в группу. В ответ приходили однотипные сообщения: "Это ошибка, нужно подождать и вложить дополнительно деньги". Еще одним открытием для мужчины стало то, что он единственный живой участник в чате, остальные – фейковые, либо искусственный интеллект.

Пострадавший обратился в столичный департамент полиции.

"В настоящее время имеется определенная проблематика. Многие люди перешли на онлайн-заработки, хотят зарабатывать в интернете. В соцсетях очень часто мы видим рекламу, где предлагают заработать денежные средства путем вложения минимальных сумм и путем быстрого дохода. Суммы бывают разные. Они начинаются от 10-15 тысяч тенге и доходят до 40-50 миллионов. Все зависит от того, каким капиталом владеет потерпевший и какой капитал он готов вложить". Олжас Майтканов, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Астаны

Эксперт в области финансов Михаил Монин уверен, в руки мошенников попадают те, кто не готов ждать, и нацелен заработать одномоментно.

Недобросовестного брокера он определяет по формальным и неформальным признакам. К последним относит обещание сверхдоходности от 50 до 100 процентов годовых, вложения в малорегулируемые законом сферы, сюда же он причисляет добычу криптовалюты.

Насторожиться нужно если на инвестплатформе нет официальных отзывов, или в момент вложений возникают технические неполадки.

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