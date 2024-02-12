Мошенники все успешнее наживаются на инвесторах-новичках

Казнет заполнен рекламой всевозможных инвестпрограмм и платформ. Повышенный интерес к инвестиция дает поле для действий со стороны мошенников. Специалисты рассказали, как не стать жертвой злоумышленников в попытках заработать, сообщает Zakon.kz.

"Красные флаги" рекламных объявлений

Вас призывают инвестировать через социальные сети.

Размещение рекламы инвестпрограмм в социальных сетях – серьезный повод насторожиться. Как правило, рекламные блоки с подобным содержанием размещают мошенники.

В рекламном ролике снимается очень известный политик, крупный бизнесмен, миллиардер или мировая знаменитость.

На самом деле, подчеркивают специалисты Stopfake.kz, у всех вышеперечисленных категорий людей не так уж и много причин рекламировать что-либо вообще, не говоря уже о малоизвестной инвестпрограмме в социальных сетях.

В рекламе упоминается название известного бренда, при этом размещена она на стороннем ресурсе.

Нередко мошенники, чтобы заслужить доверие пользователей, используют название известных брендов. Как правило, злоумышленников выдает то, что подобные объявления размещены на сторонних ресурсах, никак не связанных с официальными сайтами упомянутых компаний или их страницами в социальных сетях.

Гарантии больших выплат при небольших вкладах.

К любым инвестициям следует подходить с умом. Ожидать, что сумма вклада сама собой удвоится или даже утроится за короткий срок, точно не следует. Подобных обещаний и тем более гарантий не даст ни один уважающий себя брокер.

Как проверить рекламу

Если в ней знаменитость.

Для начала введите в поисковике запрос, состоящий из имени знаменитости и того, что он или она рекламирует. Вероятно, кто-то уже проверил объявление и выложил результаты в Сеть. Если этот способ не сработал, то проверьте ролик на наличие дипфейка самостоятельно. Для этого воспользуйтесь сервисом deepfakedetector.ai или любой другой аналогичной программой.

Если в ней упоминают известный бренд.

Проще всего зайти на официальный сайт упомянутой компании и проверить ее аккаунты в социальных сетях.

Если она выглядит убедительно.

В этом случае, опять же, поможет поиск в Сети. В строку поисковика следует ввести название компании, предлагающей инвестировать, а также комбинацию из этого названия и слова "мошенники".

Как понять, что брокер надежный и работает легально

Во-первых, компания, предлагающая инвестпрограмму, должна быть лицензирована в Казахстане. Иначе ее деятельность в нашей стране будет незаконной.

Во-вторых, брокер должен быть указан в перечне профессиональных участников рынка ценных бумаг РК. Проверить это можно на сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В-третьих, у брокера либо компании, предлагающей инвестпрограмму, есть свой сайт и официальные странички в социальных сетях. На них можно найти подробное описание программы и задать интересующие вопросы, не делая никаких взносов или вкладов.

Ранее сообщалось, что в Казнете активно рассылают фейковое объявление о компенсации от имени Министерства финансов. В сообщении говорится о компенсации от трех миллионов тенге, которую можно получить до 11 февраля 2024 года.