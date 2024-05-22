Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление

Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 21:05 Фото: freepik
В полиции 22 мая предупредили, что в последнее время регистрируются факты, когда злоумышленники звонят или пишут в WhatsApp, представившись медицинскими работниками, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что казахстанцам предлагают пройти диспансеризацию или флюорографию.

"Подбирают удобную дату и просят подтвердить запись по SMS-коду, для входа в вашу учетку. Ни в коем случае не называйте код! По нему мошенники удаленно могут войти в ваши личные кабинеты, завладеть персональными данными и оформить кредиты", – говорится в заявлении.

В полиции подчеркнули, что это те же мошенники, которые раньше звонили, представляясь сотрудниками служб безопасности банка или полицейскими.

"Обязательно расскажите об этом своим близким, в особенности людям преклонного возраста. Ваша деньги в ваших руках!" – заключается в сообщении.

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали о новой схеме мошенников, которые звонят гражданам страны, представляясь сотрудниками государственных органов.

Читайте также

Фигуристка Элизабет Турсынбаева поностальгировала о спортивном прошлом
Фигуристка Элизабет Турсынбаева поностальгировала о спортивном прошлом
ремонт, Казахстан, асфальт
Порядка миллиарда долларов привлечет Минтранспорта на ремонт дорог у БРК
Казахстан, Минздрав, инфекция
В чем коварство кори для детей, рассказала эксперт
Диана Абдуллаева
2024 год Мошенничество Полиция Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты
Единый экзамен по казахскому языку: какие будут последствия для не сдавших его учеников
Что известно о строительстве самого большого моста в Казахстане
Что известно о строительстве самого большого моста в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: