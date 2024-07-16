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Казахстанского школьника пригласили на учебу в восемь элитных зарубежных университетов

Казахстанский школьник получил приглашение от восьми лучших вузов мира, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:38 Фото: из личного архива Акрама Сафиязова
Ученик 12-го класса столичной школы Акрам Сафиязов побил рекорд, набрав самый высокий балл по международному экзамену IB. Юношу сразу же пригласили на обучение в несколько американских вузов, а также в университеты Канады и Швейцарии.
Zakon.kz связался с молодым вундеркиндом и узнал, чем он дальше планирует заниматься и как ему удалось набрать максимально возможные 45 баллов на экзамене.

19-летний Акрам родом из Ташкента, но всю свою сознательную жизнь провел в Астане. Парень с детства интересуется всем, что связано со STEM-направлением, а также увлекается дебатами, теннисом и музыкой.
Акрам Сафиязов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:38

Фото: из личного архива Акрама Сафиязова

В будущем юноша планирует заниматься физикой и работать в академии. Говорит, если все пойдет по плану, поступит в докторантуру сразу же после окончания бакалавриата.
Акрам Сафиязов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:38

Фото: из личного архива Акрама Сафиязова

Акрам признается, что был приятно удивлен, когда получил максимальный балл на экзамене, поскольку не ожидал такого результата.
"Мое счастье разделила моя семья, которой я очень благодарен. Они всегда старались понимать и поддерживать меня, что бы ни происходило в школе. В обучении по программе IB настояла моя старшая сестра, в последующем это стало одним из лучших решений в моей жизни. Отдельное спасибо моим учителям и друзьям, которые также искренне радовались и поздравляли. Я считаю это не только мое достижение, это результат всех, кто, так или иначе, помогал мне в этом пути". Акрам Сафиязов
В настоящее время Акрам уже определился с выбором вуза и этой осенью он отправится учиться в Grinnell College в США. Он рассказал, что из всех вариантов именно этот университет больше всего откликнулся в его сердце.
"Во время подачи заявки для меня на первый план выходил уровень университета в сфере, которой я собираюсь учиться. Это оснащение, профессорский состав, возможность заниматься исследованиями и признание вуза в postgraduate universities или индустрии. Решающую роль играло предоставление гранта на обучение. Мне предоставили грант восемь зарубежных вузов". Акрам Сафиязов

Стоит отметить, что все вместе эти университеты предложили казахстанскому школьнику финансовую помощь в сумме $920,000 ≈ более 4 373 00 000 тенге.

Акрам Сафиязов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:38

Фото: из личного архива Акрама Сафиязова

Говоря о подготовке к экзамену, Акрам отметил, что это многогранный и долгий процесс. По его словам, в 11-м классе большую часть работы проделывают учителя, объясняя все тонкости программы. А вот в 12-м классе, наоборот, основная часть ложится на самостоятельную работу студента.
"Существует множество ресурсов по подготовке, но я чаще всего использовал SaveMyExams и ExamMate, а также решал экзаменационные работы предыдущих лет. Сама дипломная программа IB суммарно длится два года. Первый из них дался мне легко, и я сумел совмещать свои увлечения и участвовать в самых разнообразных проектах. Но двенадцатый класс оказался намного сложнее, в том числе из-за подачи в университеты США, поэтому времени ни на что, кроме учебы, не хватало. Только во время каникул я успевал работать учителем дебатов", – говорит юноша.
Акрам Сафиязов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:38

Фото: из личного архива Акрама Сафиязова

Акрам считает, что самое сложное в подготовке к международным экзаменам – укладываться в дедлайн и распределять свое время грамотно, а в случае его отсутствия – расставлять приоритеты. Он признается, что пожертвовал некоторыми вещами в своей школьной жизни, чтобы достичь успеха в академическом плане. 

"Экзамен – это кульминация двух лет жизни и 80% от того, что в итоге будет в дипломе, поэтому самое главное перед ним – хорошо отдохнуть. Сон, здоровое питание, общение с друзьями – это то, что я старался поддерживать во время экзаменационной сессии, поэтому каждый день я приходил в хорошем настроении и не ощущал стресса. Главное – быть уверенным в своих знаниях и выложиться на полную. В учебе или в каких-то стрессовых ситуациях мне помогает музыка и смена обстановки, сходить в кафе, прогуляться по парку", – отмечает выпускник.
Акрам Сафиязов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:38

Фото: из личного архива Акрама Сафиязова

К слову, на получение новых знаний Акрама вдохновляют нынешние ученые и общественные деятели, а также старательные и амбициозные молодые люди вокруг. И конечно, великие ученые, которые творили раньше и пытались делать этот мир лучше.

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