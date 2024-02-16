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Герой дня: полицейский Данияр Кайрханов провел пешком автоколонну сквозь снежную пелену

Непогода в Абайской области Фото: pixabay
Аномальный снегопад и непрекращающийся порывистый ветер на участке Калбатау – Майкапшагай в Абайской области привели к скоплению транспортных средств. В этих непростых условиях майор полиции Данияр Кайрханов самоотверженно в пешем порядке стал указывать водителям путь, сообщает Zakon.kz.

Нулевая видимость и сложные погодные условия в Абайской области привели к транспортному коллапсу. По сообщению областного департамента полиции, для организации движения автоколонны были направлены и служебные машины.

"Впереди автоколонны помощи, указывая дорогу своим коллегам, пешком пошел майор полиции Данияр Кайрханов".Департамент полиции Абайской области

По словам полицейских, данная мера продиктована продолжительным простоем автотранспорта и призвана восстановить хотя бы минимальное движение.

"Организованы разовые пропуски автотранспорта, но нулевая видимость и сложные погодные условия делают дорогу непроходимой и опасной. Нами принимаются все меры, включая направление техники для безопасного разрешения ситуации при текущей температуре воздуха -35 градусов ", – рассказали в АО НК "КазАвтоЖол".

Как было проинформировано ранее, сегодня более 100 автомобилей застряли в снежном плену в Абайской области.

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Алия Абди
Абайская область
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